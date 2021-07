Marcelo envia ao Constitucional a carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital

O Presidente da República enviou para o Tribunal Constituicional o artigo 6.º da carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. No requerimento enviado ao TC e divulgado no site da Presidência, Marcelo aponta preocupações com o conceito de desinformação, com as competências entregues à Entidade Reguladora para a Comunicação Social e com a criação, por parte do Estado, de estruturas de verificação de factos.