O PS reúne-se a partir desta segunda-feira, em Viseu, para fazer um balanço da presente legislatura em Jornadas Parlamentares, que serão encerradas na terça-feira, ao fim da manhã, pelo secretário-geral socialista, António Costa.

Estas Jornadas Parlamentares do PS ocorrem a duas semanas do debate sobre o estado da Nação (dia 10 de julho) e a menos de um mês do fim desta legislatura, num momento em que o Governo minoritário socialista ainda tem pendentes no parlamento, sem acordo político, quatro diplomas que considera estruturantes: as novas leis de Bases da Saúde e da Habitação, a revisão da legislação laboral e a reforma do cadastro.