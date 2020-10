Marcelo dá aula a negacionista da Covid-19 que não usa máscara

O Presidente da República esteve esta sexta-feira num jantar com os presidentes das Câmaras Municipais do Algarve num restaurante em Vila do Bispo. O que não devia estar à espera era de retirar trinta minutos desse jantar para dar resposta a negacionistas da Covid-19 e que asseguram que a China é controlada pelos interesses financeiros de cinco famílias capitalistas. O Presidente reencontrou um antigo aluno que o acusou de promulgar documentos anti-constitucionais e que até pediu que o antigo professor universitário perdesse o título de doutor em Direito e decidiu voltar a dar uma aula.

Quando Marcelo abandonou o restaurante deparou-se com quatro cidadãos, entre eles duas mulheres estrangeiras e um antigo aluno, que não envergavam máscaras e que disseram que esperavam por uma audiência com o Presidente desde as dez da manhã. Sem cumprirem o distanciamento físico que é recomendado (dois metros, menos ao ar livre, como aconteceu) e também sem máscaras de proteção individual - o Presidente manteve-a colocada -, expuseram as suas questões e teorias sobre o mundo e a "mentira" que é a Covid-19. Atrás de si, tinham uma claque de alguns negacionistas e teóricos que foram debitando alguns bitaites, incluindo, dizendo que Marcelo se estava a "armar em parvo".

O jurista que interpelou mais vezes o Presidente lembrou ao Presidente que existe um grupo auto-intitulado Médicos pela Verdade em Portugal que estão a "demonstrar a fraude" que é a pandemia que já matou mais de um milhão de pessoas no mundo inteiro e infetou 40 milhões de pessoas.

O jurista chamou a atenção ao Presidente de que tinha aprovado um decreto inconstitucional já que havia declarado o estado de calamidade para todo o país quando a constituição Portuguesa apenas prevê que esta medida se possa implementar em caso de "de agressão efetiva ou iminente por forças estrangeiras, de grave ameaça ou perturbação da ordem constitucional democrática ou de calamidade pública". Marcelo teve a resposta pronta: tente impugnar junto dos tribunais.







O homem acusou mesmo o Presidente de ajudar a "publicar documentos ilegais" e informou ainda Marcelo Rebelo de Sousa que tinha pedido ao Conselho Científico da Faculdade de Direito que lhe retirasse o grau de Doutor em Direito. "Ah, então foi você?" questionou o antigo professor da Faculdade de Direito, acrescentando: "Não tem poder para isso". O seu interlocutor respondeu: "Vamos ver". "Vamos ver", concluiu o Chefe de Estado, num tom de desafio.

Mas não perdendo tempo, o homem que se recusa a usar a máscara disse que "todos sabemos que há um plano global para reduzir as liberdades fundamentais" e acrescentou: "Sabemos que o Sr. Presidente está refém dos illuminati , dos Bilderberg, do Cherne - do nosso Dr. Durão Barroso - mordomo da cimeira dos Açores. Está refém desses interesses", acrescentando ainda que é sabido que "há criminalidade organizada" na divulgação dos números da economia nacional e que se assiste a uma "prática orweliana de controlar a população".

Acusou ainda Marcelo de nunca ter recomendado nos seus programas televisivos o "Triunfo dos Porcos ou o Admirável Mundo Novo", dois livros distópicos , de George Orwell e Aldous Huxley respetivamente, sobre regimes totalitários. O Presidente voltou a desmentir, afirmando que os tinha de facto recomendado.

Mas as indignações deste grupo de cidadãos vai ainda mais longe. Dispararam contra Bill Gates ("que está a financiar sete fábricas da vacina assassina da Covid"), a tentativa de instalar comunicações de 5G que "mataram 20 mil submarinos" durante os testes e de o Governo ter confinado "a população portuguesa para testar antenas 5G".

Estes cidadãos consideram ainda "genocídio não permitir visitar os idosos"; que é um crime impor às crianças máscaras, impedindo-as de ter "acesso direto ao oxigénio" e soubemos que este homem está "dedicado a esta causa [de desmentir a pandemia] 22h por dia".

Informou ainda o Presidente da República de que "a patente coronavírus" está registada "na Holanda desde 2017 em em nome de um Jason Rothschild" e que a "reunião de Bilderberg de 2017 foi em preparação desta pandemia", acreditando que o SARS-CoV-2 foi preparado em laboratório e de forma intencional.

Foi neste momento, depois de sete minutos em (quase) silêncio, que Marcelo decidiu começar a sua aula. O Presidente questionou qual a relação da China com essa alegada aliança capitalista que inclui os Rockefeller.





" Jurista - A partir do momento em que o David Rockfeller, em 74, foi elogiar o plano de Mao Zedong…





Marcelo - Passou a haver uma aliança entre o capitalismo internacional e a China? Capitalistas, chineses e russos juntos? Um pouco absurdo. A China fez disto uma questão interna, com um regime draconiano, muito mais draconiano do que os restantes da Europa e do mundo. A Rússia tratou como um problema fundamental e não me parece que esteja associada a uma central capitalista. Nem a China. Bem pelo contrário. A impressão que eu tenho é que há um confronto entre o capitalismo norte-americano e a China."



O interlocutor de Marcelo afirmou de novo que a China faria parte dessa aliança internacional financeira dominada por cinco famílias "que concentram em si 90% do dinheiro mundial" (a saber: "Rothschild, JP Morgan, Rockefeller, Bush e família real Inglesa"), ao que o Presidente respondeu: "Se eu contasse ao presidente Xi que o país dele é dominado por cinco famílias capitalistas ele ria-se". É nesta altura que um dos interlocutores que não aparece no vídeo fala pela primeira vez, afirmando: ""Ele está a fingir que não percebe".

Depois o Presidente decidiu voltar ao tema das medidas de proteção contra a pandemia, dando origem a um novo diálogo.





" Marcelo : Muitos dos empresários portugueses acham que a atividade económica e social é mais importante e urgente do que a vida e a saúde. Simplesmente tem de admitir que num país democrático há várias opiniões. A sua é uma.

Jurista : Mas eu não tenho oportunidade de a apresentar. Porque há um controlo da comunicação social…

Marcelo: Mas quem é que controla a comunicação social?

Jurista: O Francisco Balsemão recebeu dinheiro dos Bilderberg. A CMTV e a TVI receberam dinheiro do Governo. Porque as empresas não estão a faturar. E têm de alinhar na narrativa da DGS. Há jornalistas pela verdade. A morte da democracia portuguesa aconteceu a 4 de Dezembro de 1980 com a morte de Sá Carneiro."



Esta frase levou o Presidente a assumir um tom mais assertivo, aproximando-se do homem sem máscara: "Eu não posso aceitar isso sendo um Presidente da República eleito num quadro democrático. Eu não posso aceitar que os cidadãos que me elegeram... Não posso aceitar isso. Tal como não posso aceitar…" O resto da resposta é ininteligível porque alguém mais próximo da câmara que está a filmar o momento diz: "Ele está a fazer-se de parvo. Com o Covid morreram cinco, morreram 10. Mas toda a gente sabe disso".

A conversa continuou com trocas de argumentos, terminando o Presidente por declarar: "Não me venha dizer que eu sou refém de grupos económicos e que usam como experimentação a China. Acho isso, francamente, uma coisa muito pouco verossímil".

Por fim, segundos antes de entrar de novo no restaurante que abandonara meia hora antes atirou: "Isso da China não tem ponta por onde se lhe pegue".

A resposta que obteve? "É falar para a parede."