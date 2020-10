Máscara passa a ser obrigatória na rua

O Parlamento aprovou esta sexta-feira o projeto-lei do PSD que impõe o uso obrigatório de máscara em espaços públicos

Na votação da generalidade, Iniciativa Liberal votou contra o uso obrigatório de máscara na rua. PCP, PAN, PEV e a deputada não-inscrita Joacine Katar Moreira abstiveram-se e PS e PSD votaram a favor. O deputado do Chega, André Ventura, não esteve presente.



A medida entrará em vigor quando for publicada em Diário da República e apenas terá que de ser cumprida por maiores de 10 anos de idade.





A proposta foi, no entanto, votada artigo a artigo, tendo sido aprovada uma emenda apresentada pelo PS que reduz aquele período para apenas 70 dias.





durante pelo menos 70 dias.O diploma apresentado pelos sociais-democratas impunha o uso obrigatório de máscara em espaços públicos nos próximos 90 dias, renováveis.O BE e PAN pretendiam incluir no diploma a distribuição gratuita de máscaras, propostas que foram chumbadas. Estes partidos incluíram no projeto, contudo, uma campanha de sensibilização da população para o uso de máscara.

Os bloquistas introduziram ainda, no capítulo da fiscalização, que o papel das forças de segurança e polícias municipais seja "prioritariamente" de sensibilização e pedagogia.

A dispensa da obrigatoriedade do uso de máscara poderá existir "em relação a pessoas que integrem o mesmo agregado familiar, quando não se encontrem na proximidade de terceiros" ou mediante a apresentação de um atestado médico de incapacidade multiusos ou declaração médica que ateste que a condição clínica ou deficiência cognitiva não permitem o uso de máscaras.

Não é obrigatório o uso de máscara, detalha o diploma, quando tal "seja incompatível com a natureza das atividades que as pessoas se encontrem a realizar".



O incumprimento do uso de máscara constitui contraordenação, que poderá ser sancionada com coima entre os 100 e os 500 euros.