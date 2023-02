Marcelo atribui a Ordem da Liberdade a Zelensky

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vai condeocrar o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, com a Grã-Cruz da Ordem da Liberdade.







De acordo com uma nota publicada no site oficial da Presidência, Marcelo Rebelo de Sousa pretendia "anunciar no dia 24 deste mês, data em que se completa um ano sobre a agressão da Rússia contra a Ucrânia, a condecoração do Presidente Zelensky".