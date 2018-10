Marcelo aceita escolha de Nunes da Fonseca para liderar Exército

O tenente-general irá suceder a Rovisco Duarte, que demitiu-se do cargo de chefe do Estado-maior invocando "razões pessoais" e "circunstâncias políticas".

O Presidente da República aceitou esta sexta-feira a proposta do Governo de nomeação de José Nunes da Fonseca para novo Chefe do Estado-Maior do Exército e marcou a posse para hoje, às 19:00, no Palácio de Belém, em Lisboa.



A informação foi colocada hoje no "site" da Presidência da República na Internet.



Na nota, a Presidência limita-se a informar que "o primeiro-ministro informou o Presidente da República da proposta de nomeação" do general José Nunes da Fonseca "como Chefe do Estado-Maior do Exército" e que Marcelo Rebelo de Sousa a aceitou.



A escolha de José Nunes da Fonseca para a chefia do Exército foi anunciada pelo primeiro-ministr, António Costa, em Bruxelas, onde se encontrava para participar no Conselho Europeu e na Cimeira União Europeia-Ásia.



Costa revelou que a escolha de Nunes da Fonseca recebeu parecer favorável, por unanimidade, do Conselho Superior do Exército.



António Costa acrescentou que decorrerá ainda hoje um Conselho de Ministros eletrónico, de forma a que o nome seja formalmente proposto ao Presidente da República.



José Nunes da Fonseca, que estava colocado na GNR, substitui no cargo o tenente-general Rovisco Duarte, que se demitiu na sequência do caso do furto de armas nos paiois de Tancos.