Governo escolhe Nunes da Fonseca como novo chefe do Estado-Maior do Exército

O Governo propôs esta sexta-feira o tenente-general José Nunes da Fonseca para Chefe do Estado-Maior do Exército (CEME). A decisão foi anunciada por António Costa em Bruxelas.

Nunes da Fonseca irá suceder a Rovisco Duarte, que demitiu-se do cargo esta quarta-feira invocando "razões pessoais" em carta enviada ao Presidente da República e descrevendo "circunstâncias políticas" numa mensagem aos militares do Exército.

A responsabilidade da nomeação do CEME é agora de Marcelo Rebelo de Sousa, após receber a proposta do Governo. A lei indica que o ministro da Defesa deve ouvir antes o Chefe do Estado-Maior General das Forças Armadas (CEMGFA), que responderá depois sob o parecer do Conselho Superior do Exército (CSE).



António Costa acrescentou que decorrerá ainda esta sexta-feira um Conselho de Ministros eletrónico, de forma a que o nome seja formalmente proposto ao Presidente da República.