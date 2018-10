O novo sistema de 'vouchers' "permitirá a prévia aquisição de títulos, através de uma plataforma online que poderá ser acedida em qualquer parte do mundo".

O Metropolitano de Lisboa vai permitir a todos os participantes da cimeira da tecnologia Web Summit a aquisição prévia de títulos de transporte através de uma plataforma digital, com recurso ao pagamento com cartão de crédito, foi esta sexta-feira anunciado.



De acordo com uma nota divulgada pela empresa, "trata-se de um novo sistema de 'vouchers' que permitirá a prévia aquisição de títulos, através de uma plataforma online que poderá ser acedida em qualquer parte do mundo".



O metro de Lisboa explica que, "através dessa plataforma, o cliente selecciona o tipo de passe pretendido, efectua o pagamento através de cartão de crédito (redes visa, mastercard e maestro) e recebe, por correio electrónico, a confirmação de compra e o respetivo 'voucher' que terá associado um código numérico de 14 dígitos".



O 'Voucher Viva' poderá depois ser levantado "em qualquer máquina de venda automática de bilhetes existentes nas estações do Metropolitano de Lisboa".



Para tal, o cliente tem de seleccionar a opção 'tem voucher' e inserir o código que lhe foi atribuído previamente para que a máquina emita o cartão carregado.



Quanto à factura, será "emitida no ato de compra e enviada por correio electrónico em conjunto com o 'voucher'", explicou a empresa.



A solução pretende "dar resposta ao aumento de passageiros previsto ocorrer durante o período de realização do Web Summit" e é uma parceria do Metropolitano de Lisboa com a OTLIS - Operadores de Transportes da Região de Lisboa.



De acordo com o metro, a nova modalidade vai ser testada durante a Web Summit, mas o objectivo é que futuramente seja "generalizada a todos os clientes".



Na nota enviada às redacções, é ainda salientado o "conforto de realizar a compra antecipadamente, podendo escolher o título mais adequado para a estadia planeada".



A cimeira tecnológica, de inovação e de empreendedorismo nasceu em 2010 na Irlanda e mudou-se em 2016 para Lisboa.



No ano passado, reuniu na capital cerca de 60 mil pessoas de 170 países, das quais 1.200 oradores, duas mil 'startups', 1.400 investidores e 2.500 jornalistas.



A edição deste ano, a terceira no país, realiza-se entre os dias 5 e 8 de Novembro.



A cimeira da tecnologia e inovação Web Summit, que se manterá na capital por mais 10 anos, vai merecer um investimento de três milhões de euros e o Hub Criativo do Beato 20,3 milhões.