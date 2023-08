Dinheiro não é um deus. Mas há Deus no dinheiro

Com a Jornada Mundial da Juventude (JMJ) a pôr, ao longo da próxima semana, Lisboa no mapa da fé católica, o Negócios olha para como a religião se interliga com as decisões no campo financeiro, tanto a nível pessoal como profissional. Cristãos, judeus, muçulmanos, hindus ou budistas seguem ensinamentos diferentes (mais ou menos restritos), o que se reflete nas práticas e proibições.

