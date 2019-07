Manuel Salgado, vereador da Câmara Municipal de Lisboa responsável pelo Planeamento, Urbanismo, Património e Obras Municipais, vai deixar a autarquia da capital. Em entrevista ao Expresso, o arquiteto de 75 anos anunciou a decisão depois de completar 12 anos de mandato.





"A decisão não é de agora, foi tomada no final do último mandato, em acordo com o Fernando Medina . A lei obriga os presidentes dae Câmara a um máximo de três mandatos, não obriga os vereadores, mas acredito que é necessário que as pessoas não se eternizem nos lugares e deem lugar a outras mais novas, com novas formas de resolver os problemas, até porque os desafios são diferentes dos que eram há uns anos", afirma Salgado ao semanário.Manuel Salgado é vereador em Lisboa desde as eleições intercalares de 2007, tendo também sido vice-presidente da autarquia até às autárquicas de 2013, ano em que Fernando Medina, atual presidente, passou a ser o braço direito de António Costa, então líder do executivo municipal socialista.Além do cargo de vereador, o arquiteto é também presidente do conselho de administração da empresa municipal Lisboa Ocidental SRU - Sociedade de Reabilitação Urbana. De acordo com o jornal, o sucessor deste na CML já tá escolhido e é Ricardo Veludo, coordenador da equipa de missão do Programa Renda Acessível.