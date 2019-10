Esquema falsificava atestados médicos para cartas de condução

Quatro homens estão a ser julgados no Tribunal de Santa Maria da feira por crimes de falsificação de documentos, atestados falsos e usurpação de documentos. Todos eles são acusados de terem participado num esquema fraudulento que falsificava atestados médicos para serem entregues no processo de renovação das cartas de condução . A rede, que terá sido criada por um empresário de 73 anos, identificado como Daniel B., cobrava entre 50 e 600 euros.Segundo o Jornal de Notícias, o empresário criou uma empresa chamada Centro de Avaliação Médica e Psicológica de São Roque, com sede em Oliveira de Azeméis e filiais em Albergaria-a-Velha e Aveiro. Nessas falsas clínicas, recolhiam-se os documentos necessários para renovar as cartas aos "clientes". O empresário terá chegado a contratar duas psicólogas com o objetivo de conseguir as vinhetas e certificados das profissionais para usar no esquema fraudulento.Um dos clientes do esquema foi uma motorista de um ATL em Aveiro que terá pago 180 pelos documentos falsos - o dinheiro e os documentos foram entregues a um ex-militar da GNR, que a acusão aponta ser cúmplice do empresário. O próprio ex-GNR terá usado o esquema para renovar a sua carta de condução.