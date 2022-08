Manuel Pinho pede maior raio de ação para a pulseira eletrónica

Manuel Pinho pediu, no mês passado aos serviços prisionais, que o raio de ação da sua pulseira eletrónica seja alargado de modo a poder cuidar da sua horta onde faz uma agricultura de subsistência, avança o Correio da Manhã.





O ex-ministro da Economia de José Sócrates é suspeito de crimes de corrupção, fraude fiscal e branqueamento de capitais, no âmbito do qual lhe foi aplicada a medida de coação de prisão domiciliária.Desde fevereiro que Pinho está na Quinta do Assento, em Gondizalves, em Braga, uma propriedade que tem uma área de 1,3 hectares.Leia mais no Correio da Manhã