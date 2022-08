GNR vai fiscalizar velocidade esta semana nas vias mais críticas

A Guarda Nacional Republicana (GNR) realiza esta semana uma fiscalização rodoviária nacional direcionada para o controlo de velocidade, sobretudo nas vias mais críticas em termos de sinistralidade, anunciou a corporação.







Vânia Martins/Cofina Media

Em comunicado, a GNR explica que, com esta ação ('Roadpol - Speed'), que decorre até dia 14, domingo, pretende igualmente sensibilizar a sociedade para a importância da adoção de comportamentos mais seguros por parte dos condutores, tendo em vista a promoção da segurança rodoviária e a salvaguarda de vidas humanas.A 'RoadPol' é uma organização que foi estabelecida pelas polícias de trânsito da Europa, com a finalidade de melhorar a segurança rodoviária e a aplicação da lei nas estradas."Estas operações, de âmbito europeu, têm como principal finalidade a criação de um ambiente rodoviário mais seguro através de uma intervenção simultânea sobre as principais causas de acidentes", refere a GNR, sublinhando que se procura "influenciar positivamente" os condutores, levando-os a adotarem comportamentos que privilegiem uma condução segura, em detrimento de comportamentos de risco.Em 2021, a GNR registou um total de 69.186 acidentes de viação, sendo que destes, pelo menos 3.564 tiveram como principal causa o excesso de velocidade.Relativamente à fiscalização da velocidade, no ano passado foram registadas 142.721 infrações.