Cuidado ao sair do comboio... para não cair à linha

A CP está a remodelar as carruagens, mas no Minho há muitas estações onde o comboio fica fora da plataforma. Um revisor fala em "vergonha" e confessa que têm de andar a avisar os passageiros um a um para os alertar para o perigo.

E se, de repente, ao sair do comboio perceber que a porta não dá para a plataforma da estação, mas para a via-férrea? A CP já avisou que vai reforçar a oferta na linha do Minho, mas isso só será possível através do aumento do número de comboios, já que a empresa está impedida de o fazer pela junção de mais carruagens às composições que agora ali passam e que têm uma lotação de apenas 190 lugares.