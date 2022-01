Ministério Público quer manter Manuel Pinho preso durante um ano

Procuradores pediram, um dia antes do Natal, a excepcional complexidade do processo. Defesa do antigo ministro contestou e quer a ata da distribuição do processo ao juiz Carlos Alexandre.

Os procuradores do processo da EDP querem manter o antigo ministro da Economia Manuel Pinho em prisão domiciliária durante, pelo menos, um ano, ganhando com isso tempo para deduzir uma acusação. Esta é a consequência imediata, caso o juiz Carlos Alexandre decrete a especial complexidade do processo, tal como foi pedido, a 23 de dezembro de 2021, pelo Ministério Público.

No requerimento apresentado ao juiz, a que a SÁBADO teve acesso, magistrados do Ministério Público Carlos Casimiro e Hugo Neto assumem que, caso não seja decretada a "especial complexidade" do processo, "ficaria desde logo em causa a comparência em julgamento e previsível pena de prisão efetiva a aplicar ao arguido (por ultrapassagem dos prazos da medida de coação, à qual atualmente se encontra sujeito e cumpre manter até lá)". A prisão domiciliária de Manuel Pinho poderá terminar, refira-se, caso o Tribunal da Relação revogue a medida de coação ou até o próprio juiz de instrução considere que a mesma já não se justifica.

O Ministério Público alegou ainda que a investigação "reveste-se de especial complexidade", tendo em conta a "alargada amplitude factual e elevada tecnicidade (setor energia) da parte substancial do objeto da investigação, número de arguidos e a fortemente indiciada atuação sofisticada e concertada dos mesmos".



Ora, na resposta, o advogado Ricardo Sá Fernandes contestou os argumentos apresentados, começando por recordar que o processo "está em investigação há 10 anos", há arguidos constituídos há cinco anos, sendo, por isso, "difícil de compreender quais são as acrescidas dificuldades de investigação que ainda possam subsistir".