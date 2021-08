Manuel Pinho acusa antigo secretário de Estado e garante: 'Empobreci muito na política'

Manuel Pinho, antigo ministro da Economia e arguido no caso EDP, criou um site chamado "Confinado" para se defender das acusações que lhe são imputadas e para promover o livro, com o mesmo nome, que será "proximamente publicado". Na página, garante que "ter aceite [sic] exercer um cargo político foi um erro enorme, porque além dos custos que eu e a minha família tivemos de suportar em termos financeiros (empobreci muito na política, ao contrário de enriquecer) e de exposição pública, posteriormente a minha vida nunca mais foi a mesma, tendo levado a um confinamento que já leva 9 anos".



Pinho é acusado de ter recebido €4,5 milhões da EDP e do Grupo Espírito Santo em troca de vários favorecimentos. É suspeito de dois crimes de corrupção passiva por ato ilícito, dois de participação económica em negócio, um de prevaricação e um de branqueamento de capitais. O Ministério Público sustenta ainda que Pinho foi indicado como professor para a Universidade de Columbia, EUA, pela EDP, empresa que investiu €300 mil na faculdade. Esta escolha deveu-se, segundo o MP, pela influência de Pinho para que António Mexia substituísse João Talone na presidência da EDP.



"Não promovi, nem apoiei a nomeação do Dr. António Mexia para a presidência da EDP", lê-se nas declarações publicadas por Manuel Pinho no site. "Os responsáveis da dita universidade que os senhores garantem que nunca me convidaria sem ser por exigência da EDP

asseguram que me convidaram exclusivamente com base em critérios profissionais."