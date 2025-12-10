Estes artistas declaram "não apoiar" o candidato Manuel João Vieira

O candidato tem partilhado no Instagram vários vídeos de personalidades portuguesas que explicam o porquê de não o apoiarem.

Rita Loureiro, Rui Zink, Sónia Tavares, Filipe Melo, Tó Trips e Manel Cruz não apoiam o Candidato Vieira à presidência da República. E é a própria candidatura que tem partilhado os vídeos dos artistas portugueses, todos com o mesmo arranque: “Eu não apoio o Candidato Vieira, porque...”.



Manuel João Vieira, durante a entrega de assinaturas no Tribunal Constitucional André Kosters/Lusa

Manuel João Vieira é artista plástico, professor, músico e, mais uma vez, candidato à Presidência da República. Mas esta talvez seja a campanha mais mediática da sua carreira, merecendo risos, aplausos, espanto e também desdém pelas ideias que apresenta, numa candidatura regada a sátira social, com algumas verdades à mistura. E tem sido na página de Instagram dos Ena Pá 2000, o seu principal projeto musical, que podemos ver algumas manifestações de não-apoio por parte de uma série de artistas portugueses. Estarão mais a caminho?

Com o slogan de campanha “Só desisto se for eleito”, o Candidato Vieira promete, entre outras coisas, a proibição absoluta de todas as doenças, vinho canalizado em casa de todos os portugueses ou bailarinos cubanos para as raparigas. Promessas que agora merecem críticas por parte de várias vozes conhecidas.

“Eu não apoio o Candidato Vieira, porque prefiro bailarinos da Guiné-Conacri”, explica a actriz Rita Loureiro. Noutro vídeo, Rui Zink defende que “seria nocivo para Portugal” e que Vieira seria “um pastel de Belém na presidência”. Já o baterista Alexandre Frazão não acredita em vinho canalizado, embora tenha alguma fé na mesma solução com cerveja, enquanto que Manel Cruz, dos Ornatos Violeta, não apoia esta candidatura, porque confessa nem sequer gostar de vinho tinto.

Sónia Tavares, dos The Gift, rejeita as pretensões deste candidato, por este querer proibir as doenças. “E eu já não tenho idade para isso”, lamenta. Por fim, Filipe Melo (que já trabalhou no passado com Manuel João Vieira em projetos como a série Um Mundo Catita) rejeita uma nova aproximação ao candidato: “Eu não apoio o Candidato Vieira, porque um dia apoiei e arrependi-me", diz, sem mais explicações.

