Manifestantes pelo clima invadem Ordem dos Contabilistas

Ativistas pediram a demissão do ministro da Economia, que se encontrava no edifício. A PSP está no local a fazer uma barreira.

Vários manifestantes invadiram, na tarde deste sábado, o edifício da Ordem dos Contabilistas Certificados, na Avenida Defensores de Chaves, em Lisboa, no âmbito do protesto pelo clima. A PSP está a fazer uma barreira de segurança à frente do edifício.







A PSP também fez "alguns disparos", no sentido de proteger a restante população e os próprios polícias.

No local decorria um evento privado com o ministro da Economia, António Costa Silva, tendo as forças de segurança formado um cordão policial para os ativistas não entrarem no edifício. Alguns deles caíram, foram arrastados e retirados à força pelos polícias.Os manifestantes, que apelam à demissão do ministro da Economia e do Mar, cantavam "Fora, fora Costa Silva" no exterior do edifício.O protesto, com início às 14h no Campo pequeno e com fim marcado junto ao Instituto Superior Técnico, acontece num momento em que decorre no Egipto a 27.ª Conferência das Nações Unidas sobre Alterações Climáticas.