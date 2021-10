Mandado de Detenção de Rendeiro travado devido à falta de um "de" no nome

O Sistema de Segurança Interna, entidade competente pela difusão dos Mandados de Detenção Europeus (MDE), informou o tribunal que o mandado para o ex-adminitrador do BPP estava mal preenchido. Tribunal enganou-se no nome do antigo banqueiro e esqueceu-se de preencher um campo do documento.