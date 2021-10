Ex-braço direito de João Rendeiro foi detido

Paulo Guichard foi condenado a uma pena de quatro anos e oito meses de prisão. O ex-administrador do BPP residia no Brasil e foi detido esta quinta-feira à noite.

Paulo Guichard, ex-administrador do BPP e antigo braço direito de João Rendeiro, foi detido esta quinta-feira à noite. O juiz tinha ordenado a sua detenção. O gestor residia no Brasil, tendo anunciado que voltaria a Portugal até à tarde desta sexta-feira.



A informação foi avançada pela Polícia Judiciária, em comunicado. A execução do mandado ficou a cabo da Unidade de Informação Criminal. "Cumpridos os formalismos aplicáveis, o detido foi entregue ao Estabelecimento Prisional competente", lê-se no comunicado de imprensa.



Guichard foi condenado a quatro anos e oito meses de prisão efetiva por seis crimes de falsidade informática e um crime de falsificação de documentos. A decisão transitou em julgado a 16 de setembro desde ano.