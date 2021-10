Antigo braço direito de Rendeiro tenta travar mandado de detenção

Paulo Guichard, ex-administrador do BPP, tenta evitar o mandado de detenção que foi emitido no âmbito da sua condenação a quatro anos e oito meses de prisão pelo crime de falsificação da contabilidade. A defesa do gestor argumenta que há ainda um processo a decorrer no Tribunal Constitucional. Guichard vive atualmente no Rio de Janeiro, Brasil.