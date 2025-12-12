Sábado – Pense por si

Mais de uma dezena de voos cancelados de e para Madeira devido ao mau tempo

Lusa 08:24
As previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) até sábado.

Mais de metade dos voos previstos para sair esta sexta-feira até meio da tarde da ilha da Madeira estão cancelados por causa das condições meteorológicas, tendo saído apenas o voo das 6:00, rumo a Shannon, na Irlanda.

Voos estão a ser cancelados no aeroporto da Madeira deviso ao vento
Voos estão a ser cancelados no aeroporto da Madeira deviso ao vento CMTV

Segundo os dados disponíveis no 'site' do aeroporto da Madeira, pelas 07:45 já tinham sido canceladas 11 partidas e 11 chegadas de voos.

Na informação disponível no 'site', é indicado que as previsões meteorológicas apontam para condições adversas que podem condicionar a operação (partidas e chegadas) até sábado.

É pedido aos passageiros que confirmem sempre o estado do seu voo antes de se dirigirem ao aeroporto.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) emitiu para hoje aviso laranja (o segundo mais grave) por causa do vento na costa norte, prevendo-se rajadas até 130 quilómetros por hora.

O aviso está ativo pelo menos até às 18:00, baixando depois para amarelo.

Já para a agitação marítima, o IPMA emitiu o aviso mais grave (vermelho) a partir das 21:00 de hoje até às 18:00 de sábado.

Mais de uma dezena de voos cancelados de e para Madeira devido ao mau tempo