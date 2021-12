Mais de um terço dos concelhos não tem farmácias com testes grátis

Nenhum distrito do país tem todos os seus concelhos com pelo menos uma farmácia com testes rápidos gratuitos. Até agora, 673 farmácias e 181 laboratórios aderiram ao regime.

Mais de um terço dos concelhos de Portugal continental não tem farmácias que realizam testes rápidos à covid-19 comparticipados pelo Estado, numa altura em que os mesmos são necessários para visitas a hospitais e lares, para entrar em discotecas ou ir a grandes eventos culturais ou eventos desportivos.







TIAGO PETINGA/LUSA

O aumento da procura por autotestes à covid-19 fez com que os mesmos esgotassem em vários estabelecimentos pelo país. Mas, à SÁBADO, a associação de empresas de distribuição e a Associação Nacional de Farmácias negam estar-se perante uma situação de rutura de

. "Existe capacidade de reposição, que está a decorrer à medida que estão a chegar as encomendas de autotestes ao nosso país", diz a APED. Já a ANF assegura que já foram encomendados mais testes.

Leia Também Não há ruptura de stock nos autotestes, asseguram associações

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Segundo um levantamento na plataforma do Infarmed pelo Jornal de Notícias , nenhum distrito do país tem todos os seus concelhos com pelo menos uma farmácia a realizar estes. Até quinta-feira, apenas 673 farmácias e 181 laboratórios tinham aderido ao regime que permite a realização de quatro testes gratuitos por mês, além de cerca de 200 farmácias que celebraram protocolos com municípios.stock