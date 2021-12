Não há ruptura de stock nos autotestes, asseguram associações

O aumento da procura por autotestes à covid-19 fez com que os mesmos esgotassem em vários estabelecimentos pelo país. Mas a associação de empresas de distribuição e a Associação Nacional de Farmácias negam estar-se perante uma situação de rutura de stock. "Existe capacidade de reposição, que está a decorrer à medida que estão a chegar as encomendas de autotestes ao nosso país", diz a APED. Já a ANF assegura que já foram encomendados mais testes.



A Associação Portuguesa de Empresas de Distribuição (APED) respondeu à SÁBADO informando que "não se está a registar rutura de stocks de autotestes nos espaços comerciais dos seus associados". De facto notou-se uma intensificação da procura por este tipo de testes no último fim-de-semana, mas essa procura não esgotou o stock de autotestes. "A procura por este produto intensificou-se desde o fim-de-semana passado, devido às mais recentes medidas anunciadas para fazer face à evolução da situação pandémica", informa fonte oficial da APED.

"Existe capacidade de reposição, que está a decorrer à medida que estão a chegar as encomendas de autotestes ao nosso país", acrescenta ainda a APED em declarações à SÁBADO, lembrando o papel importante que os autotestes têm com as novas medidas apresentadas a semana passada pelo Governo: "Os autotestes vendidos nos nossos espaços comerciais (espaços saúde e de retalho alimentar) desempenham um papel importante no rastreio de sintomas e na promoção de segurança de eventos sociais".