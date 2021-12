Autotestes aceites para entrar em estádios e lares desde que supervisionados

Os autotestes à covid-19 também são válidos para entrar em lares de idosos, hospitais, prisões e estádios, desde que supervisionados e comprovados por um documento. Somam-se assim aos testes PCR e aos testes rápidos de antigénio como meios de entrada nos locais em que foram aplicadas restrições - e são mais baratos do que estas duas opções.



De acordo com a norma sobre testagem atualizada pela Direção-Geral da Saúde (DGS) a 1 de dezembro, o resultado só é válido caso o teste seja supervisionado e certificado por um profissional de saúde, através de um documento em que devem estar presentes a identificação do cidadão; o número de utente ou número de documento de identificação; data e hora de realização do autoteste; identificação da marca, fabricante e lote do autoteste; o seu resultado; a identificação do responsável pela supervisão e certificação; a profissão; o número de inscrição na Ordem Profissional ou cédula profissional; e o número de registo da entidade na Entidade Reguladora da Saúde ou INFARMED, se aplicável.



As regras acerca da supervisão podem ser encontradas numa circular emitida pela DGS em agosto de 2021 e noutra que data de fevereiro de 2021.