Covid-19: Mais 10 mortes e 434 infetados em 24 horas

Nas últimas 24 horas, morreram mais 10 pessoas devido à covid-19. Os números revelados esta terça-feira no boletim diário da Direção-Geral de Saúde (DGS) elevam para 16794 o número de óbitos desde que a pandemia começou. Contabilizam-se ainda mais 434 novos casos de infeção. Ao todo, já se registaram 818.212 infeções em Portugal.







Registam-se esta terça-feira 32.332 casos ativos de covid-19, menos comparando aos números desta segunda-feira. Com 1.212 novos recuperados, o número total de pessoas que foram dadas como recuperadas da doença causada pela SARS-CoV-2 aumenta para os 769.086.

743 pessoas encontram-se internadas nos hospitais portugueses, 159 em unidades de cuidados intensivos (UCI). Regista-se um decréscimo de seis pessoas internadas em UCI nas últimas 24 horas, de acordo com o boletim da DGS.

Lisboa e Vale do Tejo continua a ser a região com mais novos casos (157), seguida pelo Norte (113) e a região Centro (58).As regiões autónomas dos Açores e da Madeira, bem como o Algarve não registaram mortes nas últimas 24 horas. Metade dos dez óbitos foram registados na região Norte. LVT registou três mortes e as regiões Centro e do Alentejo registaram, cada uma, uma morte.