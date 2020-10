Banco de Portugal podia ter afastado Salgado um ano antes da queda do BES

Um relatório final de avaliação da ação do Banco de Portugal ao caso GES/BES, feita pela Comissão de Auditoria Independente do próprio supervisor, aponta que a instituição tinha na sua posse as ferramentas necessárias para substituir Ricardo Salgado como presidente-executivo do Banco Espírito Santo um ano antes da queda do grupo, mas não as utilizou.

De acordo com a edição desta sexta-feira do Público, o relatório foi redigido por um grupo liderado pelo ex-vice-governador do BdP João Costa Pinto e alertava para algumas insuficiências no acompanhamento do caso – embora não aponte para falhas graves na atuação da entidade.

O documento fala em problemas de idoneidade no Conselho de Administração do BES, presidido por Ricardo Salgado, mas o BdP não atuou, alegando que existia jurisprudência que considerava que só era possível afastar um gestor se este fosse condenado. Mas a Comissão de Auditoria Independente indica que, perante o que já se sabia em 2013, o Banco de Portugal já tinha condições para remover Salgado do seu cargo.