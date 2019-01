Nos primeiros seis meses do ano passado, foram apreendidas nas alfandegas nacionais mais de 212 mil unidades de medicamentos. China, Brasil, Índia e os Estados Unidos são os principais países de origem destes medicamentos – dos quais um quinto era para tratar a disfunção erétil.

Dados da Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed), avançados esta quarta-feira pelo Jornal de Notícias, revelam que foram emitidos 4.229 pareceres, no primeiro semestre de 2018, dos quais "1.709 foram no sentido de reter para destruição". Grande parte (2.298) foi devolvida ao remetente. Segundo o Infarmed, os medicamentos são devolvidos quando estão em causa comprimidos importados "sem autorizações legalmente exigidas" e sem suspeita de falsificação.

O Infarmed tem emitido, nos últimos dias, alertas para produtos ilegais para a disfunção erétil e emagrecimento. Em 2018, quase 20% das apreensões foram de produtos para disfunção erétil, 18,8% de medicamentos para o sistema nervoso e psicofármacos e 8,9% de analgésicos.