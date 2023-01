Mais de 1.500 pessoas esperam vaga nos cuidados continuados

A Newsletter As Mais Lidas no seu e-mail

No início do ano havia 1.562 utentes a aguardar vaga na Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados (RNCCI), quer em instituições públicas, quer em privadas, avança o jornal Público.







O último relatório sobre a monitorização da RNCCI divulgado pela Entidade Reguladora da Saúde, datado de outubro do ano passado, mostrava que mesmo com o crescimento de oferta na rede, o que existe não chega para satisfazer as necessidades. O que faz surgirem dúvidas sobre a previsão da abertura de 5.500 novas camas até ao final de 2025 que vem expresso no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), explica o diário.A ERS refere ao Público que a 31 de dezembro de 2021 havia mais 1,16% de utentes a aguardar por uma vaga em qualquer um dos vários serviços da RNCCI do que no ano anterior.