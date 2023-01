“Lapso” põe CP a vender o que é de borla

A gratuitidade é anunciada para todas as ligações em comboio urbano, mas os passageiros dos serviços regional e inter-regional que compram bilhetes online pagam mais quando escolhem a estação de São Bento, no Porto, para viajar. Bilhetes online chegam a custar mais 36%.

Há anos que é assim. Os passageiros que iniciam ou terminam viagem em Porto-Campanhã fazendo uso de um comboio de categoria superior (regional, inter-regional, intercidades ou alfa pendular) “podem utilizar gratuitamente” as ligações urbanas para se deslocarem entre aquela estação e a de S. Bento. A CP assume este compromisso nos termos gerais da sua bilheteira online, que são igualmente válidos para quem viaja entre Coimbra A e B; na linha do Sado, quando a origem ou destino é o Pinhal Novo e as viagens têm lugar no eixo Lisboa/Faro; ou entre o Oriente e Santa Apolónia, Areeiro, Entrecampos e Sete Rios.