Mais 2.436 casos e 7 mortes por covid-19 em Portugal

Nas últimas 24 horas registaram-se 2.436 novos casos de covid-19 em Portugal. Registaram-se ainda mais 7 mortes.







Com o número de novos a aumentar, os recuperados ficaram-se pelos 1.255.Lisboa e Vale do Tejo regista 56,3% dos novos casos, com 1.371. O Norte é a segunda região com mais novos casos - 553.Nos internamentos os números também não estão animadores. Estão internados 532 doentes, dos quais 118 em cuidados intensivos. São mais 5 nos casos dos doentes mais graves e mais 23 nas enfermarias.