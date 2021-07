'Nas escolas pelo menos cumprem regras.' Diretores e pais defendem última semana de aulas presenciais

Os alunos do ensino secundário começaram esta sexta-feira os exames, mas ainda há milhares de alunos que continuam a ter aulas. É o caso de quem frequenta o 1.º e 2.º ciclo, cujas aulas só terminam a 8 de julho, um alargamento do ano letivo pensado para justificar as paragens devido à pandemia durante o ano. Mas no momento em que a situação epidemiológica se agrava novamente em Portugal e em que as escolas de cinco concelhos do Algarve suspenderam as aulas online, na segunda-feira, faz sentido os estudantes ainda irem às escolas mais uma semana?



Sim. Respondem à SÁBADO diretores das escolas e pais. "Para todos os efeitos as escolas são seguras e, pelo menos, durante grande parte do dia as crianças têm quem os acompanhe, os obrigue a cumprir regras e lhes dê refeições", aponta Manuel Pereira, presidente da Associação Nacional de Dirigentes Escolares (ANDE).



"Provavelmente nas escolas estão em condições mais seguras do que se não tivessem aulas", acrescenta Jorge Ascenção, presidente da Confederação Nacional das Associações de Pais (Confap). Até porque os pais estão a trabalhar e desta forma as crianças têm a garantia de estarem num local higienizado, onde se cumprem as regras sanitárias, indica. Além de que, sublinha o representante dos pais, "nunca foi pelas escolas que houve impacto na pandemia".