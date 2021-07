As mais lidas

Covid-19: Portugal com mais cinco mortos e 2.449 infetados

Portugal com mais cinco mortos e 2.449 infetados nas últimas 24 horas devido à covid-19, revela o boletim epidemiológico da DGS desta quinta-feira.







Nas últimas 24 horas, foram ainda dadas como recuperadas 1.234 pessoas, o que quer dizer que há, atualmente, 34.681 casos ativos em Portugal (mais 1.210 nas última 24 horas.Há 509 pessoas internadas nos hospitais nacionais (mais cinco desde esta quarta-feira) devido à doença provocada pelo SARS-CoV-2, das quais 113 internadas em unidades de cuidados intensivos, menos 7 nas últimas 24 horas.

Lisboa e Vale do Tejo foi a região que teve mais de metade dos casos (1.339), seguida do Norte (566), Centro (235), Algarve (217) e Alentejo (53).



Os Açores registaram, nas últimas 24 horas, 23 novos casos de covid-19 e zero mortes. Já a Madeira registou 16 casos e nenhuma morte.