O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público reagiu à SÁBADO sobre a escolha de Lucília Gago para nova Procuradora-Geral da República e reforça a importância da escolha da equipa que irá trabalhar com a substituta de Joana Marques Vidal.

O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público, António Ventinhas, em declarações à SÁBADO, afirmou que os magistrados esperam "que a doutora Lucília Gago continue o trabalho desenvolvido pela doutora Joana Marques Vidal e que continue a zelar pela autonomia do Ministério Público e a combater as interferências de poderes externos no funcionamento da Procuradoria-Geral da República"



Ventinhas espera ainda que a procuradora se "faça rodear das melhores pessoas e da melhor equipa". "Entendemos que a escolha da equipa será muito importante porque mesmo os detentores destes lugares não conseguem levar a cabo tarefas tão importantes como a da procuradoria sem terem uma boa equipa que os possa ajudar", afirmou.



O presidente do Sindicato dos Magistrados do Ministério Público antecipou ainda que um dos maiores desafios da recém-nomeada procuradora-geral da República será gerir os processos económico-financeiros com impacto mediático e que criaram "grande expectativa".



Em sua opinião, uma "tarefa desta envergadura" não pode ser empreendida por uma "única pessoa", razão pela qual entende que Lucília Gago deve "rodear-se de uma boa equipa" para enfrentar os desafios que se avizinham disse, em declarações à Lusa.



António Ventinhas admitiu que "não estava à espera" do nome de Lucília Gago para o cargo máximo do MP, apontando como outro desafio importante da futura PGR o de dar resposta às atribuições e competências do Ministério Público (MP), mas que para isso acontecer é necessário que o MP seja dotado dos "meios necessários para o efeito".



António Ventinhas transmitiu um "voto de agradecimento" à actual PGR pelo trabalho desenvolvido, considerando que o MP e a justiça portuguesa muito devem à magistrada que no dia 12 de Outubro termina o mandato de seis anos à frente daquela magistratura.



O Presidente da República nomeou hoje Lucília Gago como procuradora-geral da República, com efeitos a partir de 12 de Outubro.