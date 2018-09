com viciação de resultados no futebol na II Liga de Futebol Profissional, e que conta com 27 arguidos do processo.



Gago herda ainda o caso Galpgate que conta com pelo menos deputados entre os arguidos na investigação ao caso das viagens pagas pela empresa Galp no Euro 2016 a governantes.





O ex-primeiro-ministro está acusado de 31 crimes. Três crimes de corrupção passiva de titular de cargo político , 16 de branqueamento de capitais , nove de falsificação de documento e três de fraude fiscal qualificada . Os factos em investigação tiveram lugar entre 2006 e 2015, ou seja, com Sócrates primeiro-ministro (2005 a 2011) e depois de deixar o cargo. Nos próximos meses, um juiz de instrução decidirá se todos os 28 arguidos seguirão para julgamento.A investigação ao BES e ao saco azul do GES (Grupo Espírito Santo) é outra das pastas que Gago irá herdar de Joana Marques Vidal. Há 17 arguidos, 14 pessoas singulares e três colectivas e muitos negócios entre alguns dos mais poderosos banqueiros portugueses.Marques Vidal deixou ainda a Operação Lex, na qual o juiz Rui Rangel é acusado de vender sentenças. Entre os 12 arguidos estão a sua ex-mulher, a juíza Fátima Galante, e o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, acusado de pedir favores a Rangel em troca de um lugar na Fundação Benfica, lembra o jornal Expresso.Está também a decorrer a investigação às falhas operacionais no combate às chamas de Pedrógão que vitimaram mortalmente 65 pessoas - actualmente com 18 arguidos - e também as fraudes na reconstrução das casas danificadas pelo incêndio. O Departamento de Acção e Investigação Penal de Coimbra já confirmou a existência de quatro suspeitos no caso.O mandato de Marques Vidal ficou ainda marcado por grandes casos no futebol nacional. A procuradora lançou as investigações aos casos dos e-mails do Benfica e também a operação e-toupeira, no qual estão acusados dois funcionários judiciais, Paulo Gonçalves, antigo assessor jurídico do clube, e a SAD do Benfica. Em causa estão vários crimes de corrupção, recebimento indevido de vantagem, favorecimento pessoal, violação de segredo, peculato, acesso indevido, violação do dever de sigilo e falsidade informática.Os rivais da 2ª circular também não ficaram longe da mira do Ministério Público, estando a ser investigado no âmbito da Operação Cashball, na qual foram constituídos arguidos dois funcionários do clube. No gabinete do então director-geral do clube foram encontrados 60 mil euros que, alegadamente, seriam destinados ao suborno de árbitros e jogadores.Está também a decorrer o processo Jogo Duplo, relacionado