Esta cidadã alemã sofreu traumatismo cervical e abdominal e foi o último dos feridos a regressar à Alemanha.



Na passada quarta-feira, um autocarro de turismo despistou-se na Estrada Ponta de Oliveira, na freguesia do Caniço, concelho de Santa Cruz, provocando 29 mortos e 27 feridos, dois dos quais portugueses.



Todas as vítimas mortais - 17 mulheres e 12 homens - são de nacionalidade alemã.



Dos feridos alemães, 11 tiveram alta e 13 foram transferidos para a Alemanha nos dias 19 e 20 de abril, 12 dos quais num avião hospital da Força Aérea alemã.



Com a transferência para a Alemanha desta cidadã alemã, mantêm-se internados naquela unidade hospitalar apenas os dois portugueses naturais da Madeira envolvidos no acidente, o condutor do autocarro e a guia que acompanhava o grupo de turistas alemães que, nesse final de dia, se deslocava para um restaurante no Funchal, para um jantar típico.

A última vítima alemã do acidente com um autocarro turístico na Madeira que se encontrava ainda internada no Hospital Dr. Nélio Mendonça, no Funchal, foi esta quarta-feira transferida para o seu país, anunciou o Serviço Regional de Saúde (SESARAM)."O Serviço de Saúde da RAM [Região Autónoma da Madeira] informa que no dia de hoje, 24 de abril, foi transferida a mulher de nacionalidade alemã que estava internada na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Dr. Nélio Mendonça para a Alemanha, na sequência do acidente de autocarro na última quarta-feira, no Caniço", refere uma nota do SESARAM, adiantando que "as vítimas de nacionalidade portuguesa mantêm-se internadas e estão estáveis".