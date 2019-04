Homem de 21 anos estava desaparecido há cerca de uma semana. Corpo foi encontrado carbonizado debaixo de carro.

O homicida do jovem cujo corpo foi encontrado carbonizado nas Caldas da Rainha ficou em prisão preventiva. O suspeito de 31 anos, que trabalha nas Caldas da Rainha, foi ouvido esta quarta-feira pela Polícia Judiciária.



O corpo de Ricardo Porfirio foi encontrado carbonizado, debaixo de um carro, numa propriedade que está para venda, esta terça-feira à noite, em Vale do Coto, nas Caldas da Rainha. O jovem de Coruche, Santarém, estava desaparecido há cerca de uma semana.



