Carlos Farinha, Veríssimo Milhazes e Luísa Proença foram escolhidos como os novos directores-adjuntos da Polícia Judiciária. A escolha de uma mulher para a Direcção Nacional da PJ é inédita.

Luís Proença abandona o cargo de responsável pelos fundos europeus da Justiça, função que ocupava desde 2015. Com esta eleição volta a integrar os quadros da PJ.

A nomeação foi feita por Luís Neves, director da Polícia Judiciária, que tomou posse em Junho. Proença dirigia a Unidade Nacional Contra Terrorismo e também nomeou para substituí-lo uma mulher: Manuela Santos, coordenadora de investigação criminal na área de terrorismo.

Carlos Farinha, outro dos nomeados para a Direcção Nacional da PJ, saiu do Laboratório de Polícia Científica, que dirigia há nove anos. Este ano, o seu laboratório foi distinguido com o prémio Bill White nos EUA, que se destina a eleger o melhor trabalho no âmbito da identificação por impressões digitais.

O outro membro da direcção é Veríssimo Milhazes. Há mais de vinte anos que faz parte dos quadros da PJ e ocupava o cargo de director da Unidade de Informações Criminais.

A tomada de posse será na Sede da Polícia Judiciária, na sexta-feira, dia 27 de Julho. A cerimónia será presidida por Francisca Van Dunem, Ministra da Justiça.