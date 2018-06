A Polícia Judiciária do Porto está, desde as primeiras horas desta quarta-feira, a realizar buscas por todo o País, no âmbito de uma investigação que envolve, pelo menos, autarquias e direcções regionais. Fonte judicial apenas adiantou àque se trata de um processo "com dimensão nacional" e que, muito provavelmente, as buscas e outras diligências continuarão nos próximos dias. Em causa estão suspeitas dos crimes de corrupção, participação económica em negócio e recebimento indevido de vantagem.Uma das entidades envolvidas poderá ser o Turismo do Porto e Norte de Portugal. A Judiciária estará a investigar contratos feitos por esta entidade com os clubes de futebol Sporting Clube de Braga e Vitória de Guimarães, mas a SÁBADO sabe que também foram realizadas buscas no Algarve e zona Centro do País, o que poderá elevar o número de instituições suspeitas.