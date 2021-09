Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa passaram mini-férias juntos

Presidente do FC Porto e ex-presidente do Benfica estiveram, durante uma semana, em Braga. Tudo foi planeado com o maior secretismo.

Longe de todo o tipo de olhares, discretos ou indiscretos, Luís Filipe Vieira e Pinto da Costa conviveram durante uma semana em Braga. As mini-férias de ambos decorreram, segundo informações recolhidas pela SÁBADO , no final do mês de agosto e foram planeadas dentro do maior secretismo. A operação "Cartão Vermelho" terá sido um dos temas das várias conversa, já que o ex-presidente do Benfica é um dos arguidos do processo e o presidente do FC Porto está a ser investigado num segundo processo.

Afastado durante muitos anos, Pinto da Costa e Luís Filipe Vieira deram já, este ano, vários sinais de uma reaproximação em curso, ainda Vieira não tinha sido detido e constituído arguido na operação Cartão Vermelho. Em junho, ambos almoçaram na Mealhada com o presidente da Liga de Clubes, Pedro Proença, e em julho o próprio Luís Filipe Vieira autorizou o Porto Canal a gravar no estádio da Luz um dos programas da série "Ironias do Destino", na qual Pinto da Costa conta algumas das histórias mais marcantes da sua liderança no FC Porto nos últimos 39 anos.

"O Benfica é o grande clube que todos sabemos. Um é o grande clube de Lisboa, outro é o grande clube do Porto e, como é normal em todos os países, entre a capital e a segunda cidade há uma grande rivalidade, como o Barcelona e o Real Madrid. O mesmo se passa aqui", declarou o presidente do FC Porto, numa entrevista gravada no estádio da Luz.