Marcelo peregrino devia ter pedido autorização ao Parlamento?

Foi numa peregrinação pessoal e discreta que Marcelo Rebelo de Sousa, apenas acompanhado por dois seguranças, fez 20 quilómetros a pé até Santiago de Compostela, na Galiza. A deslocação só foi notícia depois do regresso do Presidente e não consta no site da Assembleia da República a autorização do Parlamento para a deslocação do Chefe de Estado ao estrangeiro. Mas há uma boa razão para isso.

Segundo o número 2 do artigo 129 da Constituição da República, o Presidente não precisa do "assentimento" parlamentar para sair do país "nos casos de passagem em trânsito ou de viagem sem carácter oficial de duração não superior a cinco dias".

Nestes casos, a Constituição explica que o Presidente da República deve, ainda assim, "dar prévio conhecimento" das deslocações ao estrangeiro à Assembleia da República. E Marcelo Rebelo de Sousa cumpriu essa regra.