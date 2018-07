O prazo para as inscrições de alunos do ensino básico até ao secundário para o próximo ano lectivo termina esta quarta-feira e está a ser marcado por inúmeros atrasos devido à plataforma informática em que são feitas as matrículas.

O processo está a ser marcado por muita lentidão dos sistemas informáticos da Matrícula Electrónica, o serviço do Ministério da Educação que permite efectuar os pedidos de matrícula e renovação de matrícula com transferência de escola.

De acordo com o Jornal de Notícias, a complexidade e os constantes bloqueios da plataforma serão os problemas apontados pelos encarregados de educação. Os directores das escolas queixam-se da falta de meios humanos para conseguir atender a procura de tantos pais na inscrição de alunos.

O jornal mostra o exemplo de uma escola de Cinfães, no distrito de Viseu, em que mais de 80 encarregados de educação e alunos esperaram pela sua vez na secretaria, tendo direito ainda ao almoço na cantina da escola. "Cheguei a distribuir senhas para marcar a vez", referiu Manuel Pereira, director do estabelecimento e presidente da Associação de Dirigentes de Escola.

"Todos os anos a plataforma dá problemas, mas está cada vez pior", afirmou Filinto Lima, presidente da Associação de Directores de Agrupamentos e Escolas Públicas. No entanto, não está previsto que nenhum processo de matrícula seja deixado para trás, mesmo com o fim do prazo.

O Ministério da Educação confirmou que "a plataforma não está encerrada" e que, apesar de tudo, os directores têm acesso durante os próximos meses, estando a funcionar para "situações que sejam necessárias ultimar".