Os supermercadosLidl anunciaram esta quarta-feira que vão deixar de vender, a partir de Agosto deste ano, produtos de plásticodescartável – como copos e pratos – nas mais de 250 lojas de Portugal.

Este é um primeiro passo da cadeira de supermercados alemã, que pretende ainda substituir as palhinhas e talheres nos produtos de conveniência e bebidas.

O Lidl pretende reduzir, até 2025, em 20% a utilização de plástico nos produtos da marca.

"Procuramos seguir uma abordagem clara quanto à nossa estratégia relativa aos plásticos, isto é: Evitar - Reduzir - Reciclar. Com o descontinuar da venda de artigos em plástico descartável evitamos a utilização deste material e contribuímos, assim, para uma melhoria do nosso balanço em matéria de plásticos", afirmou o administrador de compras do Lidl Portugal.

Em comunicado enviado às redacções, o Lidl garante que tem vindo a "adoptar diversas iniciativas com vista à redução de plástico", como as reduções nas embalagens das cápsulas de café. De acordo com a nota, estas alterações "fazem prever uma poupança de cerca de 74 toneladas de plástico apenas neste produto em um ano".