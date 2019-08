Um acidente , que envolveu 11 veículos, na Calçada de Carriche, em Lisboa, provocou esta sexta-feira, pelas 12h20, dois feridos ligeiros, dos quais um teve que ser desencarcerado, avançou à Lusa fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros.Para o local foram mobilizados 11 operacionais e três viaturas do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, assim como meios do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da Polícia de Segurança Pública (PSP).O alerta para o acidente foi dado pelas 12h20 e, cerca das 13h30, os meios de socorros ainda estavam local, nomeadamente, "a fazer limpeza da via", indicou fonte dos bombeiros, adiantando que foram registados dois feridos ligeiros, dos quais um teve que ser desencarcerado.Fonte do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa disse ainda que os dois feridos foram transportados para unidades hospitalares.Segundo a PSP, os dois feridos ligeiros foram transportados para o Hospital de Santa Maria, confirmando que o acidente envolveu 11 viaturas e que se tratou de um "choque em cadeia".Relativamente ao trânsito, a polícia adiantou que o acidente na Calçada de Carriche, no sentido Odivelas-Lumiar, procovou o corte das duas faixas mais à esquerda, estando apenas a circulação a ser feita na faixa 'bus'.Pelas 13h50 ainda se mantinham os condicionamentos no trânsito.