Autarca escondeu participação em empresas de alheiras do Parlamento

Quando era deputada do PS, Júlia Rodrigues não revelou ter quotas em duas empresas produtoras de alheiras no seu registo de interesses. A agora presidente da Câmara Municipal de Mirandela viu serem apreendidas cinco toneladas de alheiras nas empresas da sua família, pela ASAE.

Em causa estão suspeitas dos crimes de fraude sobre mercadoria e violação de indicação geográfica. Rodrigues tem quotas em duas empresas: a Amil (de 9%), de Mirandela, e a Vifumeiro (12,5%), em Vinhais.

Contudo, as alheiras feitas em Vinhais eram vendidas como se tivessem sido fabricadas em Mirandela.

Nem a direção do PS no Parlamento sabia das participações de Júlia Rodrigues nas empresas, indica o Jornal de Notícias. A então deputada foi indicada para coordenar os socialistas na Comissão Parlamentar da Agricultura e fez parte do grupo de trabalho que criou a nova Lei da Transparência para titulares de cargos políticos e públicos.

Em 2016, votou numa iniciativa do PSD sobre apoios financeiros a produtores de alheiras; devido à disciplina de voto, foi contra a proposta.

Ao Jornal de Notícias, Rodrigues afirma ter uma quota devido à herança recebida do pai.