A circulação ferroviária na Linha do Algarve ainda está cortada. O condutor do automóvel tem ferimentos ligeiros.





A circulação ferroviária na Linha do Algarve está cortada, após um comboio ter abalroado um automóvel, em Portimão, causando ferimentos ligeiros no condutor, disse à agência Lusa o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Faro.



O CDOS diz que às 13:37 recebeu um alerta "para um abalroamento ferroviário na passagem de nível de Portimão", acrescentando que o condutor da viatura, um homem, português, de 88 anos, ficou ligeiramente ferido.



Pelas 14:40, a Linha do Algarve, que liga Lagos a Vila Real de Santo António, continuava cortada, não havendo hora prevista para a sua reabertura à circulação de comboios.



No local estiveram sete veículos apoiados por 15 operacionais, entre bombeiros, polícia e elementos da empresa Infraestruturas de Portugal.