Jaime Marta Soares considera que há uma "uma tentativa estratégica para aniquilar os bombeiros voluntários".

A Liga de Bombeiros ameaça cortar relações com o Estado devido à reforma do sistema de Protecção Civil que o Governo tem em curso. "A proposta do Governo pode levar a uma situação gravíssima de corte institucional", ameaçou, esta quarta-feira, o presidente da Liga, Jaime Marta Soares.

"Esta é uma tentativa estratégica para aniquilar os bombeiros voluntários", acusou Marta Soares, citado pelo Jornal de Notícias. "[Se avançar], deixaremos de cooperar com entidades públicas de protecção civil", afirmou.

Segundo a mesma fonte, na reunião, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, entregou à Liga os diplomas aprovados no último Conselho de Ministros, que, entre outras coisas, apresenta a nova organização territorial e mantém os bombeiros no controlo da Autoridade Nacional de Protecção Civil. O Governo decidiu ainda pela não reposição de benefícios sociais aos voluntários.

"Nenhum outro agente de protecção civil responde à Protecção Civil. Por que razão somos os únicos, nós que nem somos públicos, somos da sociedade civil?", questionou o dirigente.

Esta quarta-feira, foi também revelado que o Ministério da Administração Interna marcou para 9 de Novembro com todos os membros do Observatório Técnico Independente de acompanhamento dos incêndios para abordar o conjunto de iniciativas aprovadas na área da protecção civil. Até lá, vão continuar as audições isoladas.