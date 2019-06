A Associação Sindical dos Profissionais da Polícia ( ASPP/PSP ) alertou há dias que "mais uma vez os polícias estão a ser tratados como mão de obra barata", referindo-se à mobilização de agentes para o evento, que decorre de quarta-feira a domingo, no Porto e em Guimarães."Todos os elementos dos comandos do Porto, Braga e unidade especial da polícia tiveram conhecimento atempado, até para marcação de férias, do planeamento do evento desta semana. São remunerados, pagos de acordo com a lei", garantiu.Devido a este torneio, a ASPP/PSP diz que os polícias estão impedidos de gozar férias e de faltar ao serviço, mesmo que de forma justificada.Serão 9.000 os agentes a garantir a ordem nestes dias, para um evento que deve contar com 15.000 adeptos ingleses, 5.000 holandeses e 2.500 suíços, não estando contabilizado o número de portugueses.Alexandre Coimbra afiança que a missão em causa está de acordo com a natureza das funções da PSP."As situações foram acauteladas, bem planeadas. Tudo foi bem definido e as pessoas tiveram conhecimento atempado. Está tudo bem encaminhado", assegurou.Portugal e Suíça disputam o primeiro lugar na final, na quarta-feira, a partir das 19:45, no Estádio do Dragão, no Porto, enquanto Holanda e Inglaterra disputam a segunda vaga, na quinta, no Estádio D. Afonso Henriques, em Guimarães.