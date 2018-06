O líder da Juventude Leonina, Nuno Vieira Mendes, mais conhecido por Mustafá, pediu a antigos elementos da claque do Sporting já detidos que protejam os 23 acusados das agressões a jogadores e elementos da equipa técnica dos "leões" em Alcochete. Segundo o Correio da Manhã, o apelo foi feito logo no dia em que os referidos elementos tiveram conhecimento que ficavam em prisão preventiva em estabelecimentos de Lisboa, Montijo, Setúbal, Caxias e nas instalações da Polícia Judiciária. Na semana passada, o número de atacantes passou para 27, com a detenção dos alegados mandantes do ataque, incluindo o antigo presidente da Juve Leo Fernando Mendes.Além de proteger os elementos da claque de roubos, praxes violentas ou até sevícias sexuais, "Mustafá" fez chegar mensagens escritas aos elementos detidos ainda no tribunal do Barreiro, onde foram ouvidos pelo juiz de instrução criminal. De acordo com a mesma fonte, foi ainda distribuída comida pelos postos e esquadras onde estavam detidos.

No dia 15 de Maio, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube por um grupo de cerca de 40 adeptos encapuzados, que agrediram técnicos, jogadores e staff. Na altura, a GNR deteve 23 dos atacantes, que acabaram por ficar em prisão preventiva. Todos os factos imputados ao total dos detidos são, segundo a Procuradoria Distrital de Lisboa, são "susceptíveis de integrar a prática dos crimes de introdução de lugar vedado ao público, ameaça agravada, ofensa à integridade física qualificada, sequestro, dano com violência, detenção de arma proibida agravada, incêndio florestal, resistência e coação sobre funcionário e terrorismo".