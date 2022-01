O CDS será o partido da trotinete? “Isso nunca vai acontecer ”

Não antevê uma derrota do partido a que preside. Foge à pergunta sobre se votaria no CDS de Nuno Melo. A Rui Rio, com quem quer coligar-se, atribui para já um mediano 10 como potencial primeiro-ministro. E não quer acordo com Ventura.



Francisco Rodrigues dos Santos chegou à redação da SÁBADO depois da reunião com a ministra da Administração Interna sobre as possibilidades de voto dos confinados e horas antes do debate com Rui Tavares, do Livre, que ainda tinha de preparar – talvez por isso tenha olhado inúmeras vezes para o relógio nos cerca de 55 minutos de entrevista. Vinha sorridente, de blazer sem gravata, como se tem apresentado nos debates.





Acho que não. Existe uma franqueza muito grande com o eleitorado e uma recusa de aderir a megalomanias. Infelizmente, num passado recente, a nossa ambição levou-nos ao pior resultado de sempre em eleições legislativas quando em congresso projetávamos que podíamos ter um primeiro-ministro para Portugal. Ora, nas circunstâncias atuais o CDS deve provar que é útil para construir maiorias de direita. É o único voto útil para que os votos do PSD não vão parar aos bolsos de António Costa, garantido que o PSD vá por bons caminhos. O CDS é o antídoto contra o bloco central.